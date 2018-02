El Manresa s'endú la cinquena edició del Torneig Ciutat de Berga benjamí

El Manresa benjamí va proclamar-se ahir a la tarda campió de la cinquena edició del Torneig Ciutat de Berga, una competició amb les millores escoles de futbol base de Catalunya, com ara les del Barça, l'Espanyol, la Damm i el Gimnàstic de Manresa. El dissabte va dur-se a terme la fase prèvia, en la qual set equips van lluitar per aconseguir dos places per a la fase final. El Joanenc B i el Gimnàstic de Manresa B van ser els dos equips que van guanyar el bitllet per disputar la fase final del diumenge. En aquesta, vint formacions, dividides en quatre grups de cinc, van començar a les 9 del matí els primers enfrontaments. A partir de 2/4 de 6 de la tarda es van jugar els partits dels quarts de final.

El Gimnàstic de B va caure eliminat davant del Gavà després de perdre a la tanda de penals, en un partit finalitzat amb empat a zero gols. L'Hospitalet va estar més encertat als penals i va eliminar el Mercantil, després d'acabar el partit amb empat a 2 gols. El Manresa va imposar les seva superioritat i va desfer-se per la via ràpida de l'Atlètic Segre (3-0). En el darrer partit dels quarts de final, el FC Barcelona no va donar opció a la Damm i va guanyar per un còmode 0-2. En les semifinals, el Gavà no va tenir problemes per superar el Mercantil (2-0) i accedir a la gran final. En l'altra, el Manresa va donar la sorpresa i va guanyar per un solitari gol el Barça (1-0).

En el partit pel tercer i quart lloc, el Mercantil va golejar els blaugrana per un ampli 4-0. En la gran final, el Manresa en va tenir prou amb dos gols per superar el Gavà i proclamar-se campió del Torneig Ciutat de Berga benjamí. El jugador del Manresa Abdelkader Achouiti va ser escollit el millor jugador, mentre que el seu company Eric Luque va ser el millor porter, després de no encaixar cap gol en tot el torneig.