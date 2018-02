Pesic debuta amb un còmode triomf i el València compleix a casa del Burgos

El Barça Lassa es va imposar al RETAbet Bilbao Basket per un còmode 90-58 en l'estrena de la segona etapa de Pesic a la banqueta blaugrana. El Barça va començar així una nova etapa després de la destitució de Sito Alonso com a tècnic. Va fer-ho amb una defensa asfixiant i amb un atac demolidor. Ja al final del primer quart, el Barça Lassa manva per nou punts d'avantatge.

Malgrat que en la continuació els visitants es van apropar en el marcador (35-29), els blaugranes, liderats per Pau Ribas (12 punts, 3 rebots i 3 asssitències) i Thomas Heurtel (12 punts 8 assistències) van marxar en el marcador sobretot en el tercer quart (62-37), no baixant dels 25 punts d'avantatge en el darrer quart.

En el conjunt bilbaí, Redivo i Hammink (12 i 10 punts, respectivament) van ser els més destacats en una dura derrota que apropa l'equip a la zona de descens. Per la seva part, el Barça Lassa aconsegueix de nou un triomf i agafa moral de cara a la Copa que es juga aquesta propera setmana.

Un torneig en el qual també hi serà el València Basket, que ahir va aconseguir una victòria important a la pista del San Pablo Burgos per 76 a 90, en un partit en el qual els jugadors de la banqueta de Txus Vidorreta van ser fonamentals pel triomf que serveix per seguir l'estela del Reial Madrid.

La zona de descens la tanca el Betis, que va sumar la quinzena derrota de la temporada davant el Movistar Estudiantes, un equip que va haver de suar per vèncer. Landesberg, amb 29 punts, va ser el líder del conjunt madrileny, que, malgrat tenir una renda de 14 punts a l'inici del segon quart, no va saber gestionar l'avantatge i una gran defensa verd-i-blanca va estar a punt de donar la sorpresa.

Per la seva part, l'Herbalife Gran Canaria va passar per sobre del Montakit Fuenlabrada. DJ Seeley, amb 16 punts, va ser de nou el líder del conjunt de les Illes Canàries.

El Reial Madrid no va fallar i va superar l'Iberostar Tenerife (89-76) amb un Facundo Campazzo que va liderar els blancs, deixant enrere una ratxa de tres derrotes a l'Eurolliga i la Lliga Endesa, la darrera amb l'Olympiacos el divendres passat per un punt. Pablo Laso va reservar Trey Thompkins i no va poder comptar amb Rudy Fernández, amb un esquinç de turmell, a més a més de Kuzmic, Ayón i Llull. Fotsis Katsikaris no va tenir disponibles Nico Richoti, Josh Akognon, Kostas Vasileiadis i un Fran Vázquez que va quedar fora per una grip.

La diferència en l'aportació des de la banqueta (22 punts els madridistes per 4 els de Tenerife) va marcar la primera part. Els de Laso van continuar amb pas ferm per ampliar l'avantatge, que es va situar prop dels quinze punts.

Els equips ja preparen la Copa, que es jugarà els propers dies a Gran Canaria si la vaga ho permet.