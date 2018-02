Ubach obre l'estatal amb dos tercers llocs a Albaida

El pilot de Sant Salvador de Guardiola Simeó Ubach (KTM) ha començat la defensa del títol de campió d'Espanya de MX2 aconseguint dues terceres places a la primera cursa de la temporada, disputada a Albaida (València).

A la primera mànega, Ubach va quedar a vuit segons del segon classificat i a poc menys de trenta del vencedor, Iker Larrañaga. En la segona va haver de remuntar després de sortir catorzè. Va marcar un ritme molt intens i va recuperar posicions fins a situar-se tercer al darrer terç de la cursa. Al final va quedar a només sis segons del segon lloc i en va treure 23 al quart classificat, el campió del món d'enduro, el surienc Josep Garcia.

Simeó Ubach comentava després de la primera prova de l'estatal de motocròs que «estic satisfet de com han anat les coses perquè el més important era estar en posicons de podi i ho hem aconseguit. A la primera mànega he sortit quart i a partir de les primeres voltes he mirat de marcar un ritme constant per millorar alguna posició. Quan m'he situat tercer he volgut acostar-me al segon, però els pilots doblats no m'han permès arribar-hi. A la segona mànega no he sortit bé, he hagut de remuntar i he tornat a ser tercer, que és un bon resultat. Hem complert els objectius».