Valverde creu que a l'equip li va faltar «frescor» i diu que en la lliga encara «s'haurà de suar»

Ernesto Valverde va reconèixer en la roda de premsa posterior al partit que a l'equip li va faltar «frescor» en el partit i també va destacar el partit de Yerri Mina i Digne a l'eix de la defensa.

«La veritat és que són un equip incòmode, que està permanentment pressionant i tallant el joc. Ens ha faltat frescor per apropar-nos més. Al final passava el temps i no arribàvem com ens agradaria», confessava l'extremeny.

Una de les novetats va ser la parella de centrals Mina-Digne. «És una notícia molt positiva pel fet que Yerry debutava i que Digne no jugava en aquesta posició, però han estat bastant bé, no hem passat gaire dificultats. Estic content per ells», afirmava Valverde.

El Getafe es va convertir en el segon equip que treia punts del Camp Nou aquesta temporada, juntament amb el Celta. Valverde va reconèixer l'exigència de l'últim mes. «És un pas més. Ens hauria agradat sumar els tres punts però no ha pogut ser. Ha estat un mes atrafegat, però, malgrat tot, entra dins la lògica que diu que no guanyaràs tots els partits i que hi haurà algun entrebanc», va declarar Valverde.

Un altre de les novetats va ser l'entrada de Dembélé. El francès no va servir per aconseguir el triomf davant un resistent Getafe. «Ha sortit en un moment en el qual pensava que ens podia ajudar, però potser ha acusat una mica la inactivitat», resumia l'entrenador blaugrana.

En definitiva, Valverde creu que en «aquesta lliga encara s'ha de suar. Ens trobarem que ens faran la vida impossible».