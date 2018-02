Victòria clau del Gironella en el seu partit ajornat amb la Sabadellenca

El Gironella va sumar tres punts molt importants en la seva lluita per la permanència després de superar per la mínima la Sabadellenca, en un enfrontament pendent a causa de la pluja. L'equip de Ponti va treballar de valent per imposar-se a un equip visitant que ho va intentar fins l'últim moment.

Ambdós equips van disputar uns primers minuts de tanteig, sense cap dominador i sense ocasions clares de gol. Santmartí va posar per davant el Gironella amb un bon gol al minut 9. Sis minuts més tard, els locals van gaudir d'una bona oportunitat, a les botes de Santmartí, després d'una bona jugada per la banda dreta. Els visitants van reaccionar al fort inici local i al minut 26 van aprofitar una transició ràpida per posar l'1-1 al marcador. El Gironella va reaccionar bé i tres minuts més tard Santmartí, de nou, va aprofitar una passada a l'espai de Guifré Dalmau per superar el porter i marcar a plaer el 2-1. Just abans d'arribar al descans, la Sabadellenca va gaudir de la millor ocasió en un ràpid contraatac, però el porter local va enviar la pilota a córner.

A la represa, cap equip va fer-se amb el control del joc i els locals van saber mantenir les distàncies. En els darrers 20 minuts de joc, la Sabadellenca va avançar línies per buscar desesperadament l'empat, però els berguedans, amb un esplèndid Zumajo, van saber aguantar les embestides per mantenir l'avantatge en el marcador i sumar tres punts vitals.