Ander Mirambell acaba els primers entrenaments entre els vint millors

El manresà Ander Mirambell iniciarà el 15 de febrer la participació en els seus tercers Jocs Olímpics d'Hivern consecutius. Abans, però, com la resta d'esportistes que competiran a Pyeongchang, es prepara per a la cita en uns entrenaments oficials que van començar de forma molt positiva per a l'únic representant de l'equip estatal en la modalitat de skeleton. En el primer descens, Mirambell va aconseguir un temps de 52.18 segons, que el va col·locar en la vintena posició. Minuts després, a la segona ronda, el manresà va perdre un lloc, i va acabar en 52.46.

Les posicions de les dues rondes d'entrenament millorarien els resultats del català tant als Jocs Olímpics de Vancouver i com als de Sotxi. El 2010, a la ciutat canadenca, Mirambell va acabar en la 24a posició. Quatre anys més tard, a Rússia, va aconseguir el 26è millor registre. Ara, a només tres dies de començar la prova oficial i amb encara dues sessions d'entrenaments per completar, el pilot bagenc afronta la cita amb l'objectiu de certificar aquestes bones sensacions.