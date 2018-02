Igualada dóna el tret de sortida a l'Open de Barcelona en un nou circuit permanent

Más de 350 corredors van ser presents a Igualada per a iniciar la temporada de BTT, concretament l'Open de Barcelona 2018. Gran expectació també per la inauguració de manera competitiva d'una gran part del circuit permanent de cross country que s'ha instal·lat a les Comes, dins de la Candidatura d'Igualada per ser Ciutat Europea de l'Esport 2019.

Així, en un nou escenari va arrencar la temporada, en la qual els corredors van començar a mesurar les seves forces. El circuit de 5,3 km va ser el repte a superar. Els participants van haver de fer tres, quatre o cinc voltes, depenent de la categoria a la qual pertanyen. El tret de sortida la van donar els participants en la categoria cadet, màsters 50 i 60 i fèmines cadet i júnior. A mesura que van anar passant els minuts, l'ambient es va anar escalfant, tant a dins com a fora del circuit. Curses molt igualades que han precedit les proves de categoria elit.

A mig matí van tenir lloc les proves júnior, màster 40 i fèmines elit, sub-23 i màster. Unes curses molt disputades també en què va destacar la victòria en categoria elit femení de Laura Terradas amb un temps d'1h 20' 10''. Per acabar la matinal es va donar la sortida del plat fort de la competició, les categoria elit, sub-23 i màster 30, que havien de fet cinc voltes. A l'inici de la cursa, es va girar vent, el que va endurir encara més el recorregut.

Al primer pas per línia de meta, Mario Sinués (Amunt CC) ja anava escapat, amb quinze segons d'avantatge, respecte d'un grup de tres perseguidors. El ritme imposat pel cap de cursa era infernal i, a l'equador de la prova, el marge va augmentar fins als trenta segons. Amb tot, a l'última volta, el martorellenc Israel Núñez (Martorell BC), que venia des de darrere, va reduri distàncies amb Mario Sinués, i això sí va mantenir de manera molt ajustada la primera plaça i es va proclamar guanyador del Gran Premi Ciutat d'Igualada. Una cursa ben disputada que va tenir emoció fins als darrers metres. Finalment, Sinués va creuar la línia de meta amb un temps d'1 h 17' 53'', amb només tretze segons de diferència respecte d'Israel Núñez, i amb 27 segons d'avantatge amb el santfruitosenc Guillem Muñoz (Team Blue Motors Ponts), que va completar el podi.

D'aquí a dues setmanes, se celebrarà la primera prova de la Copa Catalana Internacional i de la Super Cup Massi, a Banyoles, concretament, els dies 24 i 25 de febrer. Les inscripcions ja estan obertes a www.ticketoci.net