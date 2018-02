L'igualadí Bernat Jaume queda a les portes de la final als estatals absoluts

L'igualadí Bernat Jaume va quedar a les portes de jugar la segona final als campionats d'Espanya absoluts, que es van disputar a Santiago, després de perdre en semifinals davant el seu vell rival de generació, el vallesà Iker Pajares, que ocupa el lloc 55 del rànquing mundial, en un matx disputat.

Jaume va cedir en quatre jocs (5-11, 9-11, 11-9 i 9-11) en un partit on l'anoienc va anar de menys a més, i quan semblava que el partit estava decidit amb 9-2 a favor del sabadellenc en el tercer joc, l'igualadí va començar a remuntar i va estar a punt de forçar el cinquè. En el seu camí cap a les semifinals va guanyar el seu germà Joel a la primera ronda, el gallec Miguel Ángel Marcé a la segona i al català resident a Granada Ivan Flores a quarts, tots ells per 3-0. Per la seva banda, Joel Jaume es va endur la fase de consolació, però va haver de patir, especialment en les semifinals, on va vèncer l'andalús Kike Garcia en el cinquè joc.