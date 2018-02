Manresa serà seu dels Jocs Catalans d'Esport Adaptat

Els dies 2 i 3 de juny, Manresa acollirà l´onzena edició dels Jocs Catalans d'Esport Adaptat que organitza la Federació Catalana d'Esports de Persones amb Discapacitat Física. Les competicions seran de diverses modalitats esportives, destacant els Campionats de Catalunya en les disciplines de bàsquet en cadira de rodes, hoquei en cadira de rodes elèctrica, pàdel i petanca. A més, també hi haurà competicions de natació o rugbi, entre d'altres. Durant els dos dies dels Jocs Catalans hi hauran espais de promoció de l'esport adaptat, oberts a la participació lliure i gratuïta per a la gent de Manresa.

L´Ajuntament de Manresa i la Federació Catalana d'Esports de Persones amb Discapacitat Física, han arribat a un acord, amb el suport dels clubs esportius manresans, per utilitzar les instal·lacions esportives de la ciutat per a la celebració d´aquest esdeveniment. Així, el Complex Esportiu Vell Congost serà seu de les grans finals dels Jocs, el Pavelló Nou Congost acollirà el bàsquet en cadira de rodes, les Piscines Municipals seran seu de la competició de natació i al CT Manresa es disputarà la competició de pàdel.

Durant la setmana prèvia als dos dies de competicions, es portaran a terme altres activitats com jornades d´esport adaptat a les escoles i un col·loqui sobre la discapacitat i l´esport, amb una doble finalitat: d´una banda de sensibilitzar a la població i als joves sobre l´existència de l´esport adaptat des d´una visió normalitzadora, i d´altra banda, donar a conèixer als professionals de l´esport i la salut les peculiaritats de l´esport adaptat per tal de trobar punts de connexió i sinergies alhora de generar nous coneixements.