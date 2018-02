Natàlia Fischer, del TBellès, es va classificar tercera a la Mediterranean Epic Gaes

Durant quatre dies s'ha disputat la primera edició de la Medi-terranean Epic Gaes. Una prova per etapes que celebrada a la localitat d'Orpesa (Castelló) amb uns traçats molt tècnics i amb constants desnivells. Diversos bikers hi van ser en representació del TBellès Cannondale Gaes by Sural, els quals van recórrer les quatre etapes que formaven aquesta prova. En elit masculina, Roberto Bou, Cristofer Bosque i José Luis Gómez Miranda; en elit femení, Natàlia Fischer i en categories màster han competit Xavier Martí i Albert Belles. Aquests corredors van arribar a la prova amb moltes ganes per trobar a poc a poc el ritme de competició per afrontar una temporada molt llarga.

En categoria elit femenina Natàlia Fischer va aconseguir un destacat tercer lloc en la classificació general. Fischer, en les dues primeres etapes, es va mantenir rodant en posicions capdavanteres i va lluitar per la victòria d'etapa. En la tercera, va sortir amb bones cames i com que va ser el traçat més llarg va poder mantenir un molt bon ritme de carrera que li va valer per alçar-se amb la victòria parcial. En la darrera jornada, Fischer va lluitar fins al final i va entrar en tercer lloc de l'etapa i també va pujar al tercer graó del podi final; va finalitzar com a primera ciclista estatal. Sens dubte, un inici de temporada molt bo per a Natàlia Fischer.

En elit masculí, els bikers del TBellès van anar de menys a més al llarg de les quatre etapes. Roberto Bou va aconseguir finalitzar la prova en la posició 23; ell va signar un molt bon resultat en la segona etapa en finalitzar-la en la posició 10. Diversos punxades, però, el van obligar a remuntar unes quan tes vegades per poder signar un bon resultat. Cristofer Bosque va ser força regular en totes les etapes i va acabar en el lloc 33, durant la prova va agafar un bon ritme de competició. També en categoria elit masculina, José Luis Gómez Miranda es va classificar 56è.

En la categoria màster 40, Albert Bellès va acabar el lloc 33, i en categoria màster 50, brillant cinquè lloc per a Xavier Martí. En general, bons resultats per al TBellès en aquest inici de temporada. Ara ja es preparen per a l'Andalusia Bike Race, que es correrà a partir del proper 28 de febrer.