Presenten a Berga la primera travessa amb BTT del Camí dels Bons Homes per etapes

Recórrer el Camí dels Bons Homes creuant els Pirineus de sud a nord en tres etapes. Aquesta és la proposta de la gran travessa en bicicleta de muntanya Pyrenees Bike Race que es prepara per als dies 12, 13 i 14 d´octubre i que ahir va ser presentada ahir a Queralt amb la presència de la cardonina Sílvia Rovira, dissenyadora del traçat, David Font, president de l´Agència de Desenvolupament del Berguedà i Borja Segura, tècnic de turisme del mateix organisme. Aquesta és una gran aventura amb BTT rere la història dels càtars, descobrint un itinerari turístic transpirinenc que creuarà el Berguedà, la Cerdanya i l'Arieja.

El recorregut un recorregut de 244 km amb gairebé 9.500 m de desnivell positiu. s podrà participar de forma individual o per equips amb la limitació a cent corredors. Hi ha tres tipus d´inscripció, la bàsica sense allotjament, la plus amb tres nits d´allotjament i tres mitges pensions i l´opció d'allotjament a mida en els millors hotels de la zona. El preu és de 175 euros per a les inscripcions abans del 31 de març, 200 abans del 30 de juny i 225 fins el 30 de setembre.