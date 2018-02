Queralt Castellet, setena en la final del 'halfpipe' de PyeongChang 2018

La 'rider' catalana Queralt Castellet no ha pogut lluitar per les medalles en la final de la modalitat de 'halfpipe' de surf de neu (snowboard) dels Jocs Olímpics d'Hivern de Pyeongchang i s'ha hagut de conformar amb el seu primer diploma olímpic en acabar en la setena plaça d'una final en què no ha mostrat el seu millor nivell.

En els seus quarts Jocs, la de Sabadell ho ha fiat gairebé tot a la seva tercera ronda per intentar assaltar el bronze, pràcticament l'únic premi que havien deixat les dues favorites, la nord-americana Chloe Kim i la xinesa Liu Jiayu, que han ofert un gran nivell des de l'inici de la prova, disputada en millors condicions que la qualificació a causa de l'absència del vent.

La catalana arribava a aquesta cita en un bon moment de forma després d'haver pujat al podi en els seus dues últimes proves de la Copa del Món, sobretot amb el primer lloc en Snowmass (Estats Units) que la feia ser optimista.

No obstant això, una caiguda en la seva tercera ronda, en la qual estava arriscant a la recerca d'una puntuació que li permetés somiar amb el tercer lloc, ha acabat amb les seves opcions, encara que ha aconseguit la seva millor classificació en la seva tercera final olímpica de la seva carrera.

Al contrari que en la qualificació, Castellet ha optay en principi per signar una primera màniga per assegurar.

Ha signat 59.75 punts, però ja ressagada respecte al podi, que tancava la veterana nord-americana Kelly Clark amb 76.25.

Només Jiayu (85.50) i una espectacular Kim (93.75) eren capaces de superar els 80 punts i donar un bon pas cap a les medalles.

La 'rider' catalana ha millorat en la seva segona màniga, però els seus 67.75 punts no li han servit per millorar gaire i el somni de les medalles quedava molt lluny, amb una Kelly Clark que també millorava sense cometre errors (81.75) i complicava d'en gran manera les coses.

Quedava la tercera i definitiva màniga: una altra nord-americana, Arielle Gold, acabava per posar molt car el bronze i amb 85.75 l'arrabassava a Clark (83.50).

Castellet necessitava la seva millor versió, la mateixa amb la qual justament feia un mes havia guanyat en la Copa del Món superant els 90 punts. Ha tibat dels seus millors trucs, però en arriscar-se no ha pogut evitar acabar a terre i perdre totes les seves opcions, havent-se de conformar amb el diploma olímpic.