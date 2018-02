La Catalunya Central recull catorze podis al català de cros

L'actuació dels atletes de casa nostra va ser brillant al Cros de Mollerussa, campionat de Catalunya individual i per equips.

El CA Igualada Petromiralles van assolir un total de vuit medalles. Per equips, el sub-18 masculí va ser campió (Riduan Boulbayem 3r, Ayoub Ait Addi 6è, Sergi Santamaria 7è i Gerard Farré 44è) com també el benjamí masculí (Xavier Nogales 12è, Àlex Guillén 27è, Iker Pérez 29è i Pau Sala 49è); l'infantil femení va ser subcampió (Carla Bisbal 1a, Núria Moix 21a, Aya Boulbayem 24a i Carlota Molla 29a) i també segon va ser el sub-20 femení (Naima Ait Albou 2a, Marina Súria 7a i Iman Beloua 11a); i l'aleví femení va ocupar el tercer lloc (Clara Enrich 5a, Laia Alonso 18a, Martina Llorach 25a i Jana Planell 69a). A títol individual, or juvenil per a Riduan Boulbayem, or júnior per a Naima Ait Alibou i or infantil per a Carla Bisbal.

L'Avinent CA Manresa va aconseguir quatre podis individuals i un per equips. Títol català per a Queralt Vallbona en sub-12 i per a Miqui Riera en sub-16; subcampionat per a Bethelhem Manzano en sub-18; bronze per a Toni Baños en sub-20. Per equips, segon graó del podi per a la formació sènior femenina (Meritxell Soler 5a, Marina Guerrero 8a, Mireia Guarner 10a i Ester Guerrero 17a i Aniria Mata 20a). També cal destacar el quart lloc de la formació sènior masculina (Pol Guillén 12è, Oriol Sellarés 19è, Abel Casalí 31è, Jordi Creus 39è i Sergi Vergés 66è.

I del JAB de Berga va destacar la primera plaça aleví de Biel Vázquez; en aleví femení, Aina Civil va ser desena, i en benjamí masculí, Marc Vázquez, novè.