Madrid-PSG, una eliminatòria a tot o res i amb molts comptes pendents

El Reial Madrid buscarà treure partit avui al Santiago Bernabéu (20.45 h) per obtenir el millor resultat possible en l'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions davant el París Saint-Germain, comandat per una davantera amenaçadora que lidera l'exblaugrana Neymar.

Un duel entre dos equips que, passi el que passi, deixarà molts damnificats atès que la Champions s'ha convertit en l'única competició que, si guanyen, pot salvar la temporada per als de Zinedine Zidane i els d'Unai Emery.

El partit d'avui no només serà un duel interessant en l'àmbit esportiu, també en l'extrafutbolístic, començant pel retorn de Neymar a un estadi que el vol veure vestit de blanc la pròxima temporada. A més, els aficionats madrilenys podran veure de nou el seu exjugador Di María i Mbappé, el traspàs frustrat de Florentino Pérez del darrer estiu.



Zidane es treu la pressió

L'entrenador blanc va repetir davant els mitjans que ell no ha de demostrar res avui davant el PSG i que tampoc està preocupat pel seu futur a la banqueta del Reial Madrid. «No canviarem el que pugui opinar la gent de nosaltres. M'interessa fer un gran partit i no tot el que es diu de mi».

I és que el tècnic francès considera que el duel amb el PSG «no és una final per a mi, és un partit de Champions». Tàcticament, Zidane no va donar cap pista, fins al punt que no va assegurar la presència de la BBC. «M'interessa veure el meu equip ficat en el partit. Tots els jugadors estan capacitats per fer-ho. El que et puc dir és que això no depèn del dibuix tàctic, la disposició va a part».

Amb tot, Zidane tindrà tots els jugadors disponibles per al partit d'avui, a excepció del sancionat Dani Carvajal i el lesionat Jesús Vallejo. Respecte a la convocatòria del matx de dissabte contra la Reial Societat, la gran novetat és el retorn del migcampista Dani Ceballos.



L'entrenador basc del PSG, Unai Emery, ha disputat vint partits contra els blancs en les banquetes d'Almeria, Sevilla i València, sumant únicament cinc victòries, un empat i catorze derrotes.

«Jugarem contra l'equip que ha guanyat més vegades aquesta competició. Tenim un respecte molt gran per ells però confio molt en els meus jugadors per demostrar que estem preparats i llestos per competir, guanyar i classificar-nos», declarava Emery. Preguntat sobre quina davantera arriba millor, el basc afirmava que «cadascú lluitarà amb la seva i intentarem posar els millors condicionants. S'ha de tenir en compte també a les defenses».

L'absència del migcampista Thiago Motta és la nota destacada en la llista de convocats del tècnic d'Irún. Igualment no viatgen per decisió tècnica Hatem Ben Arfa, Christopher Nkunku i Sébastien Cibois. En aquest sentit, Emery tampoc va voler revelar qui jugarà avui. «Qualsevol dels 19 jugadors de la llista estan preparats. Estic segur que, si nosaltres posem els jugadors que estan millor en aquest moment, el Madrid farà el mateix» explicava el tècnic basc.

Al llarg de la història el Madrid i el PSG s'han enfrontat en un total de sis partits europeus. El més recent va ser en la fase de grups de la Champions 2015-16, en què el Madrid va guanyar al Bernabéu (1-0) i va empatar al Parc dels Prínceps (0-0). A la UEFA (92-93) i en la Recopa d'Europa (93-94), els blancs no van tenir tanta sort i van caure per 5-4 i 2-1 en el global, respectivament.