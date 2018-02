La segona Cursa de la Dona de Manresa obre les inscripcions

El proper dia 1 de març, els car-rers de Manresa es tornaran a omplir de corredors i, sobretot, de corredores en la segona edició de la Cursa de la Dona que organitza el Vela Club Fitness i Elena Vers Estudi Pilates, amb la col·laboració del servei d'atenció i informació a les dones de l'Ajuntament.

L'any passat, la cursa va tenir 700 participants i els organitzadors confien a superar aquesta xifra. La carrera té un recorregut de 5 km des de la plaça de les Oques, just davant del Vela.

Les inscripcions es poden fer a la recepció del Vela durant aquest mes de febrer per 12 euros, i 14 des de l'1 de març. Enguany hi ha el dorsal jove per incentivar els menors de 17 anys a participar-hi.