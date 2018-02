Asensio revoluciona un Madrid que deixa molt tocat el PSG

La capacitat de resistència del Reial Madrid és mítica i ho és perquè sobreviu a generacions i generacions. Ahir va apel·lar més a l'èpica i a la voluntat que a cap altra cosa per superar un París Saint-Germain superior tècnicament però que, de moment, per milions que es gasti no es treu l'etiqueta de perdedor. I amb el tècnic que té, no és estrany. Unai Emery, que ja va fer una cosa estranya en alinear Lo Celso en una posició que li venia molt gran, no va reaccionar a les dues variacions que va fer Zidane, l'entrenador del Madrid, quan ho veia tot negre. Va situar dos extrems i un d'ells, Marco Asensio, va revolucionar el partit per una banda en què Alves ja no té capacitat física per tapar res. Tot i que hi havia el belga Meunier, no era suficient per aturar el mallorquí, que va fer dues accions seguides, acompanyades del proverbial rebot, que van significar que els públic del Bernabéu passés en deu minuts de xiular Benzema a veure's a quarts de final de la seva competició, la Champions.

El Madrid va sortir a pressionar molt en els primers minuts, com en lliga contra el Barça, i va disposar d'una bona oportunitat amb un xut de Kroos que va desviar Aréola. El duel no era de control, sinó d'anades i vingudes, i Yuri va ser el següent de provar-ho, però va xutar desviat. La primera errada de Lo Celso, nefast com a mig centre, va propiciar que Cristiano disposés d'una falta a la frontal de l'àrea molt perillosa, però va xutar desviat.

Les ocasions se succeïen, a peus de Neymar, de Cristiano, amb xut a la cara d'Aréola i novament del brasiler, fins que va arribar el gol del PSG. Mbappé toca la primera pilota amb perill, centra a l'àrea, Nacho refusa enrere i Rabiot, esquerrà, afusella Keylor Navas amb la dreta.



Penal impulsor

El París Saint-Germain tenia el partit on volia, però mostrava clares debilitats defensives i el Madrid castigava pel mig i per la banda d'un esverat Alves. Benzema va tornar a fer intervenir Aréola i, tot seguit, el penal. Millor dit, penalet. Kroos entra per la banda esquerra després del córner, Lo Celso, novament fora de lloc, li posa la mà a l'esquena i a l'alemany li agafa una lipotímia. El llançament el fa Cristiano pel costat de seguretat, fort i a dins. Descans i tot per decidir.

Va semblar que Emery resituava millor l'equip a la represa i durant gairebé tota la segona part el París Saint-Germain va patir poc. Només una centrada d'Isco a la qual no va arribar Benzema va crear perill. Per contra, a l'altra banda, Navas va salvar un gol fet de Mbappé i Ramos va desviar amb el cos un xut de Neymar.

Emery va rellevar un Cavani tocat i el PSG encara va dominar millor el centre del camp. Semblava que el gol francès arribaria en accions de córner en què Ramos va blocar el xut de Kimpembe i en una centrada xut de Yuri a la qual no van arribar Alves ni Mbappé.

Però aleshores va arribar allò que tothom sap i que ningú evita. Bale va avisar i, tot seguit, Asensio va entrar per l'esquerra, va centrar, Aréola va rebutjar i el rebot va picar en Cristiano, que sempre passa pel lloc just. Els parisencs van quedar tocats i, tres minuts després, repetició de la jugada. Asensio torna a trobar una autopista i centra perquè Marcelo, amb el genoll, faci picar la pilota a terra i anoti un 3-1 impensable. Mbappé va tornar a posar a prova Navas i Neymar va rematar a fora. Estava escrit que no havien de marcar ahir.