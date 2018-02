Baños serà amb la selecció estatal sub-20 a Minsk

L'atleta de l'Avinent CA Manresa Toni Baños ha estat escollit per la Real Federació Espanyola d'Atletisme (RFEA) per formar part de la selecció estatal sub-20, que prendrà part els propers 24 i 25 de febrer en l'encontre internacional en pista coberta que es disputarà a Minsk (Bielorússia) i que reunirà les seleccions d'Azerbaidjan, Estònia, Israel, Lituània, Letònia, Turquia, Ucraïna, Bielorússia i Espanya. Per al deixeble del tècnic manresà Joan Lleonart, aquesta serà la seva segona participació internacional, després d'haver estat present l'estiu passat al Campionat del Món juvenil, que es va disputar a Nairobi (Kenya), on va classificar-se per disputar la final dels 2.000 obstacles.

En aquesta ocasió disputarà la prova dels 2.000 obstacles en pista coberta, fet insòlit, que significarà –de finalitzar la prova– establir un nou rècord d'Espanya en aquesta distància.