Guardiola se supera i el seu City atemoreix

La golejada del Manchester City de Pep Guardiola de dimarts a la nit al camp del Basilea (0-4), que deixa sentenciat el pas del conjunt sky blue als quarts de final de la Lliga de Campions, per ella mateixa no diu gran cosa. El mateix entrenador va voler donar un cop de mà al seu rival, José Mourinho, que amb el United havia perdut a la ciutat suïssa a la fase de grups en dir que «per la meva experiència a la Bundesliga sé que el Basilea no està igual de bé ara que després d'una aturada, com la que també fan a Suïssa en els mesos d'hivern». El triomf és una baula més en una llarga cadena de resultats i, sobretot, de sensacions.

El City, virtual campió de la lliga anglesa quan falten tres mesos perquè s'acabi, s'ha convertit en el màxim favorit per guanyar la Lliga de Campions segons les cases d'apostes i el seu entrenador ha signat uns dos primers terços de la temporada superiors qualsevol de les seves anteriors campanyes a l'elit.

Si analitzem les fredes dades, veurem que el City només ha deixat escapar la victòria en cinc dels 41 partits oficials que ha jugat enguany, set més que els que solia disputar el Bayern de Guardiola a Alemanya en una temporada en aquest estadi de la competició. Dels cinc partits, tres són empats a la lliga, curiosament contra equips de segon ordre, com l'Everton, el Crystal Palace i el Burnley. Hi va haver dos empats més a la Copa de la Lliga, contra els Wolves i el Leicester, però els penals van suposar l'accés de l'equip B a la següent ronda. De les dues derrotes, una és intranscendent, en la darrera jornada de la fase de grups de la Champions contra el Xakhtar, i l'altra va ser un 4-3 a Liverpool en un duel espectacular que guanyaven els locals 4-1.

La resta de partits veuen el nombre més gran de victòries d'un equip de Guardiola, que supera les 30 que va fer dos cops amb el Barça i una amb el Bayern, la qual cosa ha dotat l'equip d'una aura d'invencibilitat important.



Les sensacions



Però més que les xifres, el City transmet bones sensacions. L'equip ha superat baixes importants, com la del lateral esquerre Mendy o la del davanter Gabriel Jesus, i juga de memòria. En la seva segona temporada a la Premier, Guardiola, per fi, ha transmès el joc que volia als jugadors i pot tenir remenadors de pilota al centre del camp com Silva, Gündogan o Bernardo Silva i un líder natural com el belga De Bruyne, de qui el tècnic ha dit que és aspirant a la Pilota d'Or. Davant, ha recuperat Agüero i la majoria dels seus partits se solen comptar per golejades.

Un dels jugadors abans mencionats, l'alemany Gündogan, que ha viscut anys duríssims per culpa de lesions llargues, ho va deixar prou clar després del partit de Basilea. «Et diverteixes molt jugant en aquest equip». Aquesta és la imatge que transmet un grup que aspira a tot i el qual, ara mateix, practica el joc més atractiu i també més efectiu del continent.