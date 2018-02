Joaquim Delisau és segon en restricted al català F-Class R

arxiu particular

Joaquim Delisau, segon classificat en restricted arxiu particular

Les instal·lacions del Club Tir Precisió Manresa van acollir el campionat de Catalunya en la modalitat F-Class R Open i restricted en categoria única, sota l'organització de la Federació Catalana de Tir Olímpic.

En open, la primera plaça va ser per a Paulino Mendoza (Ct Barcelona) amb 300,41 punts, seguit de Joan Ripoll (CT Montsià) amb 298,31, i de Josep Carrasco (CT Lleida) amb 297,36. Del CT Precisió Manresa, Josep A. Garcia, vuitè amb 295,29, Feliu Campàs, desè amb 293,23, Olga Puig, onzena amb 293, 18, i Josep Bertran, tretzè amb 286,19. Per equips, el CT Precisió Manresa (Garcia, Campàs i Puig) va acabar segon amb 881,58 punts, per darrere del CT Montsià (Ripoll, Rius i González) amb 887,77 punts.

En restricted, primera plaça per a David Serra (CT Sabadell) amb 291,19 punts, seguit de Joaquim Delisau (CT Precisió Manresa) amb 291,18 i de Francesc Díaz (CT Tarragona) amb 289,19. Altres tiradors del CT Precisió Manresa: Santi Sagués, quarta amb 289,17 punts, Joan Marimón, cinquè amb 286,24 i Anna M. Herrera, setena amb 277,14. Per equips, el CT Precisió Manresa (Delisau, Sagués i Marimón) va ser primer amb 864,56 punts, per davant del CT Sabadell (Serra, Alonso i Baseda) amb 848,49 punts.