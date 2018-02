VÍDEO | Així va ser la vibrant cursa de Regino Hernández per guanyar el bronze

El 'rider' Regino Hernández ha posat aquest dijous fi a 26 anys d'espera en l'esport hivernal espanyol i ha aconseguit la tercera medalla olímpica d'Espanya en uns Jocs d'Hivern després d'adjudicar-se un brillant bronze en la prova de cross de surf de neu a Pyeongchang.





Espanya només tenia en el seu palmarès l'or de Francisco Fernández-Ochoa en eslàlon, a Sapporo (Japó) el 1972, i el bronze de la seva germana Blanca en la mateixa disciplina a Albertville (França) el 1992, però l'esportista de Ceuta s'ha unit a ells després d'una brillant actuació en el circuit de Phoenix Park on només ha estat superat pel gran favorit, el francès Pierre Vaultier, i l'australià Jarryd Hughes.Hernández, adscrit en la Federació Andalusa, ha obtingut l'èxit més important de la seva carrera esportiva. Campió del món junior el 2011, Hernández, de 26 anys, només tenia fins ara una tercera plaça en la Copa del Món, a La Molina (Girona) el 2014, i la plata mundial per equips de l'any passat a Sierra Nevada (Granada) juntament amb Lucas Eguibar però ha demostrat perícia per pujar al podi.Hernández, que assegurava arribar a Pyeongchang en un gran estat de forma no ha fallat per assaborir una més que valuosa medalla olímpica en uns Jocs en què Espanya no és una gran potència i en un esport que fins ara només tenia el quart lloc de Jordi Font a Torí 2006 com a millor resultat.El bronze del de Ceuta ha compensat l'amargor del matiner adeu de Lucas Eguibar. El banderer espanyol, assenyalat com la gran carta per les seves dues plates mundials de l'any passat i pel seu palmarès, s'ha quedat en la ronda dels vuitens de final, un final amarg que ni tan sols li ha permès optar a millorar el setè lloc del 2014. Laro Herrero, últim en la seva sèrie, tampoc no ha pogut arribar a l'antepenúltima ronda.