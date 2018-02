240 jugadors participen al torneig de pàdel Expomon & Justten

Arxiu particular

Entrega de premis del torneig de la categoria de 1a masculina Arxiu particular

L´Indoor Padel 7 de Santpedor va acollir el cap de setmana passat la tercera edició del torneig de pàdel Expomon & Justten. Va tenir la participació de 240 jugadors, que van disputar uns 265 partits. El tret de sortida es va donar el divendres 9 de febrer i es va posar punt final al torneig el diumenge dia 11 amb un gran vermut.

A part dels jugadors, unes 300 persones van passar per les instal·lacions al llarg de les tres jornades per seguir de prop els partits de pàdel. A més, van poder veure el joc de participants com ara Jaume Carreras, campió del món +45 l´any 2010 i del campionat d´Espanya +50 al 2017.

A part de jugar a pàdel, els assistents van poder gaudir d´esmorzar de forquilla, vermut amb ostres i cava, caricatures, firma del llibre Històries de Manresa, photocall, tallers d´estiraments, degustació de gintònics, sessió DJ i sessions de físio.

Els guanyadors del torneig (amb Regió7 de col·laborador) van ser Anna Cudós-Laura Tàpia (1a categoria fem.), Marc Vargas-Dani Ollé (1a categoria masc.), Judit Martínez-Maribel Ariza (2a categoria fem.), Carmelo Cano-Juan Martínez (2a categoria masc.), Mònica Crespo-Montse Oller (3a cat. fem.) i J. Carles Vilaseca-Jordi Gannau (3a categoria masculina).