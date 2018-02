El Barça de Bataller i Torreblanca inicia la Minicopa amb dos triomfs

El FC Barcelona infantil, amb els jugadors bagencs Marc Bataller i Ferran Torreblanca a les seves files, va iniciar amb dues victòries la fase final de la Minicopa Endesa, que s'està celebrant aquests dies a Las Palmas de Gran Canària.

El conjunt blaugrana va debutar amb una còmoda victòria davant el conjunt amfitrió (36-72). En el primer quart, els catalans ja van agafar deu punts de marge (10-19), i en el segon període van clavar un contundent parcial de 2-16 per arribar a la mitja part de l'enfrontament amb el matx ja gairebé encarrilat (12-35). En la segona meitat, el Barça va seguir demostrant la seva superioritat i va ampliar la diferència fins al final. Bataller va ser el més destacat del partit i el va acabar amb tretze punts, sis rebots, quatre assistències i 22 crèdits de valoració. Per la seva banda, Torreblanca no va disputar cap minut.

En el seu segon duel en la competició, els blaugrana van haver de remuntar en la segona meitat per vèncer el Divina Seguros Joventut (67-78). Els badalonins van començar amb més força (22-15 al final del primer quart) i van poder mantenir-se davant en el segon per arribar a la mitja part de l'enfrontament amb un resultat de 37-32. En el tercer període només hi va haver un equip sobre la pista: el Barça, que va clavar un contundent parcial de 9-33 i va entrar als deu darrers minuts amb un clar 46-65. En aquests, els badalonins van intentar entrar al partit, però ja era massa tard per lluitar per la victòria. Bataller va tornar a ser un dels líders del seu equip i va acabar amb un total de vint punts, tres rebots, quatre assistències i quinze crèdits de valoració. En aquesta ocasió, Torreblanca tampoc no va saltar a la pista.

Avui, a partir de la una del migdia, el Barça tancarà la fase de grups davant el Baskonia, que va caure davant el Joventut (63-73) i va imposar-se clarament al Gran Canària (36-67). Els blaugrana ho tenen tot de cara per obtenir el bitllet per a les semifinals de demà, i amb moltes possibilitats de fer-ho com a primer classificat del grup A. En l'altre grup, el B, el Reial Madrid va guanyar l'Iberostar Canarias (68-58), i l'Unicaja Andalucía va superar el Gipuzkoa Basket en un matx anivellat (52-55).