Els favorits vencen en alpí i cauen derrotats en el biatló

Els grans favorits en descens masculí i gegant femení, el noruec Aksel Lund Svindal i la nord-americana Mikaela Shiffrin, van gua-nyar les medalles d'or en les respectives proves. En la de velocitat masculina, que el vent va obligar a ajornar des de diumenge, Svindal va superar per només 12 centèsimes el seu compatriota Kjetil Jansrud i per 18 el suís Beat Feuz. En el gegant femení, Shiffrin va fer una gran segona màniga i va vèncer per 39 centèsimes la noruega Ranhild Mowinckel i per 46 la italiana Federica Brignone. Una altra transalpina, Manuela Moelgg, havia guanyat la primera baixada però va descendir al vuitè lloc.

En biatló, en canvi, gran sorpresa per la derrota del nord-català Martin Fourcade, cinquè en els 20 km. Va guanyar el noruec Johannes Thingnes Boe, davant de l'eslovè Jakov Fak i de l'austríac Dominik Landertinger. En els 15 km femenins, la gran favorita, l'alemanya Laura Dahlmeier, va ser tercera. Va guanyar la sueca Hanna Oeberg davant de l'eslovaca Anastasiya Kuzmina.