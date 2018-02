El Madrid deixa fora un Unicaja que va dominar a la segona part en un altre final controvertit

Sense l'espectacularitat del cas de l'any passat, quan el MoraBanc Andorra va ser el perjudicat, el Reial Madrid va tornar a accedir a semifinals de la Copa del Rei en un final controvertit contra un Unicaja que va arribar a dominar per 70-77 quan faltaven quatre minuts i mig per al final. Les dues jugades van arribar en l'últim minut. En la primera, amb 86-84, Tavares va cometre una clara falta sobre Carlos Suárez en la lluita pel rebot que hauria donat dos tirs lliures per al jugador de l'Unicaja i que van acabar amb dos llançaments de personal per a Rudy Fernández. L'altra va arribar quan, amb 87-84, els malaguenys van demanar falta en un cop de mà de Campazzo a Nedovic, que va propiciar que el serbi perdés la pilota i mig partit.

De tota manera, el Madrid va tornar a demostrar que sap jugar millor els finals contra un Unicaja que, en el moment decisiu, amb set punts d'avantatge, va veure com entre Campazzo i Rudy li remuntaven el partit i com Thompkins anotava un triple i situava un 82-81 que va donar força als blancs. Els andalusos, amb un gran encert de triples (13 de 25, amb 5 de 5 de Waczynski) van mantenir-se dins del duel. A l'altra banda, Campazzo, amb 33 de valoració, va ser el millor.