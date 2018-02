El medallista olímpic serà el març a la Molina

Regino Hernández (a la dreta de la fotografia, al costat dels altres medallistes, Hughes, a l'esquerra, i Vaultier, al mig) serà els propers dies 2 i 3 de març a la Molina a la cursa de la Copa del Món que es disputarà a l'estació cerdana. Serà una motivació especial per acostar-se a la instal·lació, on també hi haurà les grans estrelles del cros de surf de neu dels Jocs de Pyeongchang.