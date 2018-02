«La nostra permanència a Divisió d'Honor passa per fer-nos forts al Gimnàstic Parc»

Pere Mongente, sabadellenc de 17 anys, i Sergi Bas, platjarenc de 18 anys, són dues peces importants de la defensa del Gimnàstic de Manresa juvenil, que està lluitant per assolir la permanència a la Divisió d´Honor. A final de desembre van ser convocats per la selecció catalana sub-18 per disputar la primera fase del campionat d´Espanya per autonomies, on es van imposar a Castella i Lleó (1-0) i van empatar sense gols contra l´Aragó.

Quan vau començar a jugar a futbol?

Mongente: Jo em vaig iniciar quan tenia cinc anys, a la Sabadellenca. Vaig seguir els passos del meu germà, que s´hi va apuntar una mica abans.

Bas: Jo vaig començar quan tenia tres anys, a l´Aro. Els meus pares eren una mica antifutbolers, però el meu tiet no i va ser qui em va comprar les primeres botes i em va iniciar en el futbol.

Abans d´arribar al Gimnàstic, vau passar per diversos equips, alguns d´ells de molt nivell.

M: Després de la Sabadellenca vaig estar dos anys al Sant Quirze, i posteriorment vaig jugar al Barça des del benjamí A fins al cadet B. Tot seguit vaig passar tres anys a la Damm, però no tenia els minuts que desitjava, i quan faltaven cinc jornades per al final de la primera volta vaig venir al Gimnàstic.

B: Després de l´Aro vaig jugar una temporada a la FCB Escola, quatre al Girona i una al Llevant, i aquest estiu em vaig incorporar a l´equip manresà.

El desembre vau disputar la fase inicial de l´estatal sub-18. Us esperàveu ser-hi?

M: Jo volia anar-hi, confiava en què al Gimnàstic em donarien més confiança que a la Damm, i així ha sigut.

B: Jo no ho tenia com a objectiu, però em va fer il·lusió ser-hi.

En el primer partit no vau jugar gaire però vau guanyar, i en el segon vau ser titulars però vau empatar. Amb quin us quedeu?

B: Amb el segon, perquè vam tenir més protagonisme, i en el nostre àmbit principal, la defensa, ens va sortir un bon partit.

La segona fase es farà del 23 al 25 de febrer a Inca. Creieu que repetireu?

B: Jo crec que hi anirem.

M: Jo no ho tinc tant clar, ja que hi ha molta competència. A més, per passar a la fase final s´hauran de guanyar els dos partits, contra les Balears i Cantàbria, pel màxim de gols possible. Això fa que es necessitin perfils de jugadors més ofensius i hi pot haver canvis a la llista.

Pel que fa al Gimnàstic, els dos heu començat aquest curs. Us ha costat l´adaptació?

B: Al Gimnàstic t´adaptes sí o sí. Abans havia estat a equips poc defensius, i sabia pocs conceptes d´aquesta posició. Aquí a Manresa es treballa més, i en consequència he millorat molt. Recomano a tots els centrals que vinguin aquí.

M: A mi m´ha costat més, sobretot per l´estil, mai havia jugat un joc tant directe.

Falten set jornades per al final de lliga, quina és la recepta per mantenir-se a Divisió d´Honor?

B: La nostra permanència a Divisió d´Honor passa per fer-nos forts al Gimnàstic Parc, on hem de jugar davant rivals com el Gimnàstic de Tarragona o la Damm.

Com us definiríeu com a jugadors?

M: Sóc un lateral explosiu, polivalent i amb un bon colpeig de pilota, però he de millorar el joc aeri.

B: Sóc un central ràpid, amb bona sortida de pilota i joc aeri. En canvi, em falta autoritat, hauria de manar una mica més.

Quins són els vostres referents?

M: A mi m´agrada Maicon.

B: Umtiti, per la seva concentració i contundència, i Ramos, pel seu joc aeri i la jerarquia.