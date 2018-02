La Portals farà un homenatge al campió en BTT Albert Balcells

Com cada any, quan s'apropa el bon temps, els amants del ciclisme saben que tenen una data ineludible en el seu calendari esportiu: La Portals, una cursa no competitiva que recorre els municipis veïns de Montserrat (Coll-bató, el Bruc, Marganell i Monistrol de Montserrat), així com també Castellbell i el Vilar, Esparreguera i Olesa de Montserrat, al llarg de 60 quilòmetres.

La presentació de la vuitena edició d'aquesta prova ciclista va tenir lloc al pavelló esportiu municipal Pau Ribas de Monistrol de Montserrat, i va tenir l'assistència del director del Consell Català de l'Esport, Toni Reig; de l'alcalde de Monistrol de Montserrat, Joan Miquel Rodríguez; del gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat, Xavi Aparicio; del president de la Federació Catalana de Ciclisme, Joaquim Vilaplana, així com també de l'organitzador d'aquesta prova esportiva, Pepe Cuevas; de la fundadora d'Asdent, Eva Giménez, i el mossèn de Portals, Bernat Martorell.

Tampoc no va perdre's la presentació l'exciclista professional Albert Balcells, que enguany serà l'homenatjat de La Portals. Amb una llarga i pròspera carrera en el món de la bicicleta de muntanya, l'igualadí va fundar l'any 2001 l'empresa Ocisport SL, encarregada d'organitzar esdeveniments esportius de la talla de la Copa Catalana de BTT, la Copa del Món de Trial i de Vallnord i la VolCat.

Des de l'any 2010, que va ser quan es va dur a terme la primera edició de La Portals, des de l'organització s'ha compromès amb l'associació Asdent a aportar un euro de cada inscripció a la recerca i investigació de la malaltia de la Dent, una patologia força desconeguda que afecta exclusivament el ronyó i provoca pèrdues de substàncies com proteïnes, calci i glucosa fins al punt que pot desembocar en una insuficiència renal crònica. La Portals tindrà lloc els dies 7 i 8 d'abril. El dia 7 es durà a terme La Portals Solidària, i l'endemà es donarà el tret de sortida a La Portals en BTT.