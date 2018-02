El Prat buscarà una victòria de prestigi a la pista del Corunya

La jornada 23 de la LEB Or es posarà en marxa aquesta nit amb la disputa de dos partits. Sens dubte, el més rellevant per als interessos de l'ICL Manresa (que juga diumenge a les 20.30 h a la pista del Barça B) és el del Prat, que és el segon classificat i acumula una victòria més que els bagencs. Els potablava visiten una pista complicada, la d'un Leyma Coruña que marxa vuitè a la taula, en un matx que es posarà en marxa a partir de les nou del vespre. Un quart d'hora abans, a les 20.45 hores, el Clavijo, un dels tres equips que ocupen la cua de la classificació, rebrà un Cáceres que està lluitant per entrar a les posicions de play-off. L'altre gran rival dels manresans a la lliga, el Melilla, que presenta el mateix balanç que els d'Aleix Duran, tindrà un desplaçament molt complicat, ja que visitarà la pista del líder, el Cafés Candelas Breogán, demà a un quart de vuit del vespre.