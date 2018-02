Victòries atlètiques a domicili, empat de la Reial i derrota dura del Vila-real

Els quatre equips de la lliga espanyola que van disputar ahir l'anada dels setzens de final de la Lliga Europa mantenen intactes les seves aspiracions de passar a la ronda següent de la competició, tot i que alguns van deixar l'eliminatòria sentenciada i d'altres encara hauran de batallar molt a la tornada.

Entre els primers hi ha l'Atlètic de Madrid, que va derrotar amb claredat el Copenhaguen (1-4) en un partit marcat per la nevada que va caure a la segona part. Els matalassers van haver de remuntar un gol aconseguit per Victor Fischer. Abans del descans, Saúl havia empatat i Gameiro havia anotat el segon. A la represa, Griezmann i Vitolo, en el tram final, van convertir en un tràmit la tornada.

També ho té molt fàcil l'Athletic de Bilbao, que en 45 minuts va passar per damunt d'un Spartak de Moscou a qui va acabar golejant (1-3). Aritz Aduriz va fer els dos primers gols dels bascos i un autogol de Kutepov els va donar més avantatge al descans. A la represa, el brasiler Luiz Adriano va retallar la diferència.

No va estar tan encertada la Reial Societat, que es va complicar la vida empatant a casa (2-2) contra un Salzburg que es va avançar aprofitant un autogol d'Oyarzabal. Van ser Odriozola i Januzaj els que semblava que capgiraven el resultat, però el japonès Minamino va igualar al darrer minut.

L'única derrota va ser del Vila-real, que va caure per 3-1 a Lió i li espera una tornada complicada. Ndombele i Fekir van marcar pels locals just després del descans, però Fornals va anotar un gol que valia or. Abans del final, però, Memphis Depay va establir el resultat definitiu, que exigirà molt als groguets en la tornada.

En els altres partits, Astana, 1-Sporting, 3; Dortmund, 3-Atalanta, 2; Ludogorets, 0-Milan, 3; Marsella, 3-Braga, 0; Niça, 2-Lokomotiv de Moscou, 3; Óstersunds, 0-Arsenal, 3; AEK Atenes, 1-Dinamo Kíev, 1; Celtic, 1-Zenit, 0; Nàpols, 1-Leipzig, 3; Partizan, 1-Viktoria Plzen, 1 i Steaua de Bucarest, 1-Lazio, 0. Els partits de tornada d'aquestes eliminatòries es jugaran dijous vinent.