Es fan inscripcions per a la Marató i la Nit Pirineu

Un any més, la desena edició de la Salomon Ultra Pirineu (110 km i 6.800 m de desnivell positiu al Cadí Moixeró) ha superat els mil dorsals disponibles, per la qual cosa es va haver de fer un sorteig. Ara hi ha obertes les inscripcions per a la Marató Pirineu (45 km i 2.400 m de desnivell positiu), amb mil dorsals, i la Nit Pirineu (5 km i 860 m de desnivell), amb 200 dorsals. A l'abril s'obriran les inscripcions per a la nova modalitat de mitja marató, de la qual se sabran els detalls més endavan, i que neix per celebrar el desè aniversari de la Salomon Ultra Pirineu.