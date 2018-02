L'austríac Mayer i la sueca Handsdotter, nous campions en les proves d'esquí alpí

L'austríac Matthias Mayer i la sueca Frida Hansdotter es van proclamar, la matinada passada, campions 0límpics de supergegant i d'eslàlom especial, respectivament, en dos resultats que es poden considerar força sorprenents. En el primer cas, era el guanyador del descens, Aksel Lund Svindal, el màxim favorit per obtenir la victòria, i en el segon, la gran dominadora de la Copa del Món, la nord-americana Mikaela Shiffrin. Al final, cap dels dos no va poder pujar al podi.

En el supergegant, Mayer, campió de descens a Sotxi, va superar per només 13 centèsimes de diferència el suís Beat Feuz, que ja havia estat bronze a Pyeongchang en la prova més ràpida. La tercera posició va ser per al subcampió del descens, el noruec Kjetil Jansrud, a 18 centèsimes.

En la competició femenina, semblava que Shiffrin no tindria rival, però ja només va ser quarta en una primera màniga, dominada per la suïssa Wendy Holdener, davant de les sueques Hansdotter i Anna Swenn Larsson. En la segona baixada, Shiffrin va superar Larsson, però va veure com també la passava l'austríaca Katharina Gallhuber, que obtenia el bronze. Hansdotter va passar davant de Holdener i va ser or.