L'efecte Pesic impulsa el Barça cap a les semifinals

El Barça Lassa disputarà contra l'equip amfitrió, l'Herbalife Gran Canària, la segona semifinal de la Copa del Rei després que els blaugrana es revengessin del Baskonia per les seves dues últimes desfetes, a l'Eurolliga i a la lliga Endesa, i el derrotessin per 94-90 en un gran partit que l'equip de Pesic va dominar sempre, tot i que va haver de resoldre al final.

L'arribada del tècnic serbi sembla que ha propiciat que els barcelonistes facin les coses més fàcils. Ahir, tot i rebre 90 punts, 30 dels quals del georgià Shengelia, van fer una defensa agressiva que va mantenir els bascos darrere en el marcador.

La primera escapada va arribar al segon quart, quan el Barça va marxar de deu punts gràcies a accions agressives d'Oriola i a una bona circulació, però entre Shengelia, Timma i Beaubois van provocar que s'arribés al descans amb un curt 52-47.

Al tercer quart, el Barça va tornar a dur les regnes del partit, en aquesta oportunitat conduït per un Thomas Heurtel que va acabar com a màxim anotador del seu equip amb 20 punts, ben secundat pels 18 de Tomic.

Tot i arribar amb un bon avantatge al tram final, una sèrie d'errades i l'encert de Shengelia van propiciar que el Baskonia empatés a 82 punts primer i a 84 després. Amb 86-84, la jugada decisiva ser una intercepció d'Heurtel que va travessar la pista i va posar quatre punts d'avantatge per al seu equip. Tot i això, i al 93-88 posterior, les coses no s'acabarien aquí. Amb tres punts d'avantatge, Heurtel va perdre una pilota i Voigtmann va disposar del triple per portar el duel a la pròrroga, però va fallar i el rebot de Tomic i un tir lliure del croat van sentenciar el resultat.

Abans, el Gran Canària va fer bo el paper d'amfitrió i la baixa de l'estrella del Montakit Fuenlabrada, Marko Popovic, per derrotar els madrilenys per 107-92, amb 18 punts de Balvin i Aguilar, i 20 de Pako Cruz, dels visitants.