L'Igualada Rigat juga avui el primer de dos partits consecutius amb el Noia

L'Igualada Rigat rep aquest vespre (20.30 h) el Noia a les Comes en el que serà el primer dels partits que disputarà en menys d'una setmana contra els de Sant Sadurní. El segon matx serà dijous 22 de febrer en els quarts de final de la Copa del Rei.

Els arlequinats fan front al partit sense conèixer la victòria en aquesta segona volta, després d'haver perdut els quatre partits disputats. Així, els homes de Fer-ran buscaran, davant el Noia, una victòria que els permeti sumar els tres punts i reforci l'equip de cara a una competició il·lusionant com és la Copa del Rei. El tècnic de l'Igualada, Ferran López, remarca que el rival, precisament el seu ex-equip, «té una de les plantilles més equilibrades dels darrers anys. Tenen una mica de tot, però nosaltres també, i en això treballem. L'equip oferirà una bona versió i estarem preparats».

El Noia no arriba en el seu millor moment a les Comes, ja que tampoc no coneix el triomf en aquesta segona volta (dos empats i dues derrotes) i no guanya des del 17 de desembre de l'any passat (0-3 davant l'Arenys de Munt).

Per a l'enfrontament d'avui, Ferran López podrà disposar de tots els seus deu jugadors.