El Manresa confia a trencar demà el malefici del Congost

Després d'oferir una bona imatge dissabte, en el partit que tenia pendent davant el Llagostera B, malgrat no passar de l'empat a zero gols, el Manresa repeteix aquest diumenge a casa (12 h) davant el filial del Sabadell, en un partit en el qual confia a trencar el malefici que persegueix l'equip aquesta temporada al Congost, on ja ha perdut setze punts. Malgrat això, el conjunt manresà encara és segon a la classificació.

Els manresans reben un Sabadell B que, malgrat defensar-se a la categoria amb una plantilla jove i amb força jugadors coneguts de casa nostra i l'exentrenador del Gimnàstic Carles López, no ha fet els millors números com a visitant. En els desplaçaments, el Sabadell B només ha guanyat un partit i n'ha empatats tres. L'entrenador del Manresa, Dani Andreu, ha comentat dels sabadellencs que «tenen les seves virtuts i els seus defectes com a equip jove que són. Ho estan fent prou bé a la categoria».

El tècnic blanc-i-vermell considera que, «si juguem com dissabte passat, tindrem moltes possibilitats d'èxit. Només ens falta una mica més d'encert de cara a porteria». Per rebre el Sabadell B, el Manresa recupera Manel Sala i ja tindrà Brian a ple rendiment. Per contra, no podrà disposar d'Agus per una lleu lesió al genoll, ni amb Florent, sancionat.



L'Igualada visita la Rapitenca

Acostar-se encara més als capdavanters. Aquest és l'objectiu de l'Igualada en la visita que farà demà al camp de la Rapitenca (12 h). Els igualadins són cinquens a la classificació, a quatre punts del segon classificat, el Martinenc. La Rapitenca està fent una campa-nya irregular i no pot badar si no es vol veure implicat en la lluita per la permanència.