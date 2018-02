Mònica Clemente guanya l'estatal absolut de perxa a València

Les quatre grans competicions en les quals ha participat aquesta temporada les ha guanyat. La manresana Mònica Clemente s'ha imposat aquest matí en el campionat d'Espanya absolut de salt de perxa a València. Anteriorment, Clemente, de només 21 anys, havia aconseguit els títols catalans absolut i sub-23 i l'estatal sub-23.





Avui a València, Mònica Clemente ha quedat campiona ex aequo amb Malen Ruiz de Azua i amb una gran marca de 4,31 metres, que és el millor registre sub-23 (en un anterior intent, de 4,26 ja l'havia superat avui mateix ja que estava en 4,24) i també de Manresa (l'anterior, de la pròpia atleta amb 5,15).Clemente ha comentat a«que havia vingut al campionat a gaudir, no pas a fer una gran marca. Però les coses han vingut rodades i estic molt satisfeta. Respecte a l'ex aequo amb la Malen, per reglament hauríem pogut desempatar, però les dues hem considerat millor compartir l'or».