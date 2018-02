Pendent de les votacions per entrar al COI

? Els Jocs Olímpics de Pyeongchang encara no han finalitzat per a Ander Mirambell. El pilot manresà es queda a la ciutat coreana perquè ha d'estar pendent de les votacions que han d'escollir els dos representants dels atletes al Comitè Olímpic Internacional (COI), places a les quals aspira. Des de fa mesos, Mirambell s'ha postulat per ocupar un d'aquests llocs a través d'una campanya per les xarxes socials i en persona amb tots els esportistes que ha pogut. Aquests dies, tots ells tenen dret a votar en una sala habilitada al costat del menjador. La votació es tanca el proper dia 21, i llavors se sabrà quins dos dels sis candidats que hi ha entren a formar part del COI.