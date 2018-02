Toni Bou és distingit com a Nom del Motor a la gala de Prensa Ibérica

El pilot pierenc Toni Bou, 22 cops campió del món de trial, ha estat reconegut amb el guardó Nom del Motor a la gala dels premis del Cotxe de l'Any dels lectors de Prensa Ibérica i La Vanguardia per ser «un referent d'una modalitat en què els pilots espanyols sempre han tingut un notable protagonisme». El mateix Bou va mostrar la satisfacció pel premi rebut i va comentart que «haver estat escollit entre tants esportistes de gran nivell com hi ha al nostre país és d'agrair. Cada cop és més complicat aconseguir ampliar el nombre d'èxits i títols, però tot això ha estat possible gràcies al treball diari».