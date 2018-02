El Barça confirma la seva recuperació i es planta a la final de Copa contra el Madrid

Navarro defensat per Eriksson; l´exjugador manresà va fer cinc triples seguits a la primera part

El Barça tornarà a jugar una final de la Copa del Rei, tres anys després de la mà d'un Pesic que, en pocs dies, ha reconvertit l'equip en guanyador (té al seu costat el manresà Ricard Casas). D'aquesta manera, el triomf a quarts de final sobre el Baskonia no va ser un miratge i ahir, a les semifinals, els blaugrana van desfer-se amb solvència, malgrat moments d'irregularitat, del Gran Canària, l'amfitrió de la competició. El 74 a 87 final reflecteix la superioritat catalana, sobretot a la segona part.

A la primera part, i després d'un primer quart amb una certa igualtat, malgrat que els blaugrana van anar sempre per davant (15-21), el protagonista va ser l'exjugador del Manresa Marcus Eriksson, capaç d'aixugar un clar avantatge del Barça a base de triples. El suec va fer 17 punts amb cinc tirs de tres, de sis intents, i un de dos. Els de Pesic guanyaven de catrze punts i van marxar al descans perdent de dos (43-41).

A la represa, en el tercer quart es va mantenir un cert equilibri, fins que el Barça va aconseguir marxar de nou en el marcador amb el màxim avantatge al final del període (56-68). En el darrer parcial, i malgrat que els canaris es van sitruar a només set punts quan quedaven poc més de quatre minuts, la victòria blaugrana no va perillar en cap moment.



El Madrid es desfà de l'Iberostar

El Reial Madrid va aconseguir l'accés a la seva cinquena final seguida i la vuitena en els darrers nou anys, en derrotar a la primera semifinal a l'Iberostar Tenerife (59-77). Els blancs van posar una marxa més entre el final del tercer quart i l'inici de l'últim per arribar amb un avantatge còmode al final del partit.

Els homes de Pablo Laso van deixar en 21 punts els canaris en la segona part. El Madrid va sortir amb poca tensió i concentració, errant 14 de 17 tirs de camp. Tot i això, la banqueta blanca va ser clau en la remuntada, especialment gràcies a Rudy Fernández i Luka Doncic.

Tant Rudy com Doncic van ser dues peces clau en el triomf blanc, així com un Trey Thompkins que va saber reciclar el seu joc davant la falta d'encert. Doncic va ser el màxim anotador amb 17 punts, seguit de Carrol amb 14 i de Rudy i Thompkins, ambdós amb 13 punts. Per part de l'Iberostar, els dos pivots, Fran Vázquez i Mike Tobey van ser els més destacats, amb 16 i 14 punts respectivament.

Un parcial de 0-14 dels blancs va trencar el partit. L'Iberostar ho va seguir intentant i es va col·locar a nou abans de finalitzar el tercer quart. Però el Madrid va saber trobar solucions per sumar la catorzena victòria seguida a la Copa.