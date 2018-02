El Barça sobreviu a la pressió d'Ipurua

El Barça va aconseguir una victòria clau en la seva visita a Ipurua, un dels camps més complicats de la Primera Divisió. L'Eibar va posar contra les cordes l'equip de Valverde des de l'inici. Afortunadament per als culers, l'inspiració de Messi en la passada i l'execució de Luis Suárez i Jordi Alba van rescatar tres punts que valen or abans d'encarar el duel de vuitens de final de la Champions a Stamford Bridge davant el Chelsea.

Pressió molt elevada i ritme frenètic. Així va plantejar el partit José Luis Mendilibar des de bon principi. Amb un marcatge a l'home sobre Busquets, els culers no van gaudir de cap possessió mínimament llarga en la primera mitja hora de joc. De fet, era el conjunt armer el que tenia el control de la pilota i la recuperava ràpidament amb una intensa pressió.

En sis minuts l'Eibar va realitzar fins a sis xuts a la porteria de Ter Stegen. Si bé és cert que cap d'ells va anar entre els tres pals, a excepció d'un fort xut enverinat d'Orellana que es va estavellar al travesser. Renunciant al seu joc habitual, el Barça jugava al contraatac, buscant la pilotada llarga a l'esquena de la defensa rival.

El conjunt armer arriscava molt en la pressió, amb una defensa molt avançada. Una situació tàctica que va aprofitar molt bé el Barça en una gran passada en diagonal de Messi a Suárez, el qual retallava el porter per fer el 0-1 a porteria buida. El gol culer arribava en la primera arribada del conjunt català. L'Eibar, lluny d'enfonsar-se, va mantenir la pressió i el control de la pilota.

Els espais en la defensa de l'Eibar eren mínims, però la qualitat de Messi es tornava a imposar per trobar Suárez a l'espai. Una pilotada en profunditat de l'argentí era recollida per l'uruguaià, qui superava novament el porter, però sense angle, la tornava a Messi i aquest xutava al pal amb la defensa totalment descol·locada. Era l'última gran ocasió del Barça abans d'arribar al descans.

Si bé és cert que el Barça va sortir a la segona part amb la intenció de tenir la pilota, a l'Eibar li va anar bé el pas pels vestuaris. L'equip de Mendilibar va intensificar, més si cap, la pressió, i els blaugrana, ahir amb la segona equipació, van tornar a tenir dubtes en la sortida.

Malgrat una millor disposició de l'equip de Valverde en la sortida de pilota, la sensació de perill de l'Eibar no va desaparèixer en cap moment. Al minut 55, una incursió d'Orellana per la banda dreta, el jugador més destacat dels bascos a la primera part, va acabar amb una passada enrere del xilè que va arribar a peus d'Inui. Aquest, totalment sol, va relliscar lleugerament abans d'engaltar la pilota i el seu xut va sortir desviat.

En els següents minuts, el partit va entrar enuna fase travada, amb moltes faltes i poca precisió per part dels dos equips. A propòsit d'això, Valverde va aprofitar per donar entrada a Coutinho en el lloc d'Iniesta, sancionat amb targeta groga feia escassos minuts.



Amb el matx cada cop més físic, Hernández Hernández va decidir imposar la seva llei. Primer en expulsar Orellana després que el xilè refuses una pilota de mala gana en assenyalar una falta en contra del seu equip.

En l'acció posterior, Luis Suárez va fer el mateix. L'uruguaià va xutar una pilota per fer perdre temps a l'Eibar i el col·legiat canari va decidir no amonestar-lo. La jugada va enfurismar a Mendilibar, qui, després de diverses gesticulacions, va ser expulsat.

Les dues expulsions van canviar la cara al partit i a un Eibar que va deixar de sentir-se còmode. Novament Valverde va sacsejar l'equip amb l'entrada d'Aleix Vidal, el qual va donar profunditat al seu equip. De fet, va ser el mateix Vidal qui va iniciar la jugada del segon gol.

Abans d'això, els blaugrana van avisar amb una gran combinació entre Messi i Coutinho en què l'aturada del porter local va ser decisiva. Cinc minuts més tard, una nova arribada de Luis Suárez va ser anul·lada per una gran aturada de Dmitrovic.

El Barça va seguir donant vida amb la seva falta de punteria a l'Eibar i quasi ho paga en les dues accions posteriors. El japonès Inui es va fabricar ell sol dues ocasions, una d'elles va acabar a les mans de Ter Stegen i l'altra va ser refusada per Gerard Piqué

I finalment, en la darrera arribada del partit, Aleix Vidal va enviar una passada de primeres a l'àrea que va recollir Messi. En l'intent de l'argentí per retallar Dmitrovic, aquest va refusar la pilota, però Jordi Alba va rebre l'esfèrica i va fer el 0-2 a porteria buida per sentenciar un partit en què el resultat va ser el millor per als culers.