El Cadí pretén imposar un ritme alt per mirar d'ofegar el Zamarat

El Cadí retorna a la competició després de l'aturada per la finestra FIBA amb la intenció d'imposar un fort ritme i molta intensitat en el matx d'aquesta tarda (18.15 h) contra el Quesos el Pastor Zamarat. El conjunt de Zamora arribarà a la Seu amb una estructura d'equip molt diferent del de la primera volta. I en una situació crítica –a tocar deles places de descens– que el fa ser perillós. Per a Bernat Canut, tècnic urgellenc, el partit «és important» perquè en aquesta jornada els principals adversaris per accedir als play-off per al títol tenen enfrontaments entre ells. Sumar un triomf pot significar un nou impuls per intentar acabar la lliga regular entre els sis primers llocs.

Canut podrà disposar de les nou jugadores amb què treballa habitualment després que Caitlyn Ramírez s'hagi recuperat d'un esquinç al turmell esquerre que es va fer la setmana passada entrenant. El tècnic de la Seu espera un matx complicat. «El Zamora ha guanyat dos partits seguits i això haurà fet augmentar la seva autoestima. És un equip perillós, amb jugadores de nivell com Lizarazu, Butler, Michael, Vega, etc». El conjunt castellà jugarà per primer cop sense la jugadora que havia estat clau fins ara, Alesia Jenkins. Li agafa el relleu Nicole Michael després de dos partits en baixa forma al Promete.

Amb tècnic relativament nou a la banqueta, Eloy Doce, el Quesos el Pastor manté un estil de joc molt centrat en poques jugadores. I en alguns casos amb gent d'una certa experiència que els costa mantenir la intensitat els quaranta minuts. Per això, segons Canut, «és important començar bé».