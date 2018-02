L'ICL se la juga a fora com si ho fes a casa

El partit que jugarà aquest vespre l'ICL Manresa pot ser de tot menys normal per diversos motius. Serà el desplaçament més curt de l'any, juntament amb el del Prat del proper abril, la qual cosa pot provocar la presència de força aficionats. A més, aquests es faran sentir, ja que el poc aforament de la pista de la Ciutat Esportiva Joan Gamper de Sant Joan Despí provocarà que els seus ànims no quedin ofegats per una afició local que, en el cas blaugrana, és gairebé inexistent. El rival és un equip format per gent talentosa però molt jove que no pot jugar per ascendir, ja que és un filial. I, finalment, l'horari. Actuar a dos quarts de nou de la nit d'un diumenge és inhabitual i, per què no dir-ho, desaconsellable. La Copa del Rei ha fet actuar així el club barcelonista.

La raresa del partit, però, no hauria de fer oblidar l'ICL que el partit d'avui compta com tots els altres i que no pot deixar escapar la victòria. Després d'haver assegurat els dos últims enfrontaments a casa i d'haver vençut a Castelló, els tres partits que arriben, el d'avui, a casa contra el Palma i la visita a Osca, són prou assequibles perquè els manresans rebin curulls de moral el Breogán el 7 de març al Nou Congost.

Un rival diferent



Davant hi haurà el Barça B, un equip que aquest any ja ha perdut dos cops contra els bagencs, tots dos al Nou Congost, en LEB Or i Lliga Catalana, però que mostra canvis respecte d'aquelles formacions. L'entrenador de l'ICL, Aleix Duran, explicava a la prèvia que «tenim en compte que no jugaran dos dels que sí que van ser aquí a la primera volta, Kurucs, per presència amb el primer equip, i Marc Garcia, lesionat. Això provoca que el punt màxim al qual poden arribar, quant a potencial, sigui més baix, però que juguin els mateixos que entrenen junts durant la setmana els ajuda».

Duran va recordar que «amb el bloc que han fet juguen bé i a més pots trobar combinacions no habituals. Gerun i Diagné, que són dos cincs, comparteixen molts minuts a la pista, amb el problema que això suposa per als rivals. Tens jugadors de més de dos metres que són ales, alguns són pivots, d'altres ala pivots i tres homes alts poden coincidir a la pista. Això provoca dificultats en l'adaptació de la defensa contrària. A més, has d'aturar el seu talent».

L'entrenador de l'ICL va recordar que «tret d'un partit a casa contra el Melilla de l'inici, al seu pavelló competeixen bé i s'enganxen als partits. En el darrer a fora, a més, van guanyar a la pista del Palència». Així, respecte del conjunt que va perdre l'octubre al Congost per 91-76, «han millorat com a bloc i també mostren creixements individuals, com ara en Diagné, Aleix Font i Pol Figueras».

Tancar el rebot serà important

A causa de l'envergadura de l'equip rival, Duran considera vital «dominar el rebot. Ells són potentíssims carregant l'ofensiu, amb Diagné o Sergi Martínez. També hem d'estar preparats per aturar les seves variants defensives i saber que costarà trobar tirs oberts per la seva envergadura i el seu talent».

Per enfrontar el partit, l'ICL té el dubte de Guillem Jou, al qual se li van fer unes proves al psoes aquesta setmana que van determinar que té un petit trencament muscular. No ha pogut entrenar durant gairebé tota la setmana i les seves sensacions determinaran si està a punt per jugar avui, tot i que no hi ha perill que el mal empitjori si ho fa en la prèvia d'una setmana en què l'ICL no disposarà del danès Lundberg, convocat per la seva selecció.

Sí que s'espera força presència d'aficionats manresans en un duel que Duran fa semblant «al de Lleida, tot i que sí que és cert que el Barça tindrà menys suport, ja que no gaires aficionats van a veure els partits del filial. Per poca gent que portem és probable que els superem. Per a nosaltres, que vinguin a veure'ns és un privilegi i els ho agraïm».