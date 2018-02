L'Igualada Rigat va a remolc molts minuts i no pot empatar al final

L'Igualada Rigat no va poder sumar cap punt després de caure per la mínima davant del Noia Freixenet. Els igualadins van anar a remolc durant tot el partit i van estar a punt d'aconseguir la remuntada. El conjunt visitant va aprofitar un minut i mig just abans del descans per marcar tres gols consecutius i encarrilar la victòria. Els jugadors de Ferran López van reaccionar ràpidament i van retallar distàncies en el darrer minut de la primera meitat, 1-3. A la represa el Noia Freixenet va marcar l'1-4 al minut 28. Tot i la gran diferència en el marcador, els igualadins no van abaixar mai els braços i, en un magnífic minut, van marcar dos gols consecutius, 3-4. Quan semblava que l'Igualada remuntaria, el Noia va aprofitar una falta directa per deixar el 3-5. L'Igualada va lluitar fins al final i va retallar distàncies i, fins i tot, va tenir opcions d'empatar.