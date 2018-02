El Manresa FS no es deixa sorprendre i sentencia el Mataró a la segona part

L'Eternam Manresa va refer-se de l'engruixida derrota de la setmana anterior a a la pista del Pallejà (9-3) amb un treballat triomf enfront del Mataró, sobretot gràcies a una efectiva segona meitat. Els jugadors manresans van imposar la seva superioritat a la represa i van sumar tres punts per continuar una jornada més al capdavant de la classificació. Ambdós equips van disputar una primera meitat molt equilibrada amb una pressió a mitja pista. L'equip entrenat per Gerard Floriach va portar més la iniciativa en el joc i, al minut 4 de joc, el local Corvo va posar per davant els manresans amb el primer gol de la tarda, 1-0. El partit va continuar molt igualat i les defenses es van imposar als atacs. En els darrers compassos de la primera meitat cap equip va ser capaç de generar perill i els bagencs van aprofitar un gol en pròpia porteria per agafar més distància (2-0).

Al segon temps, els visitants van aconseguir retallar diferències en el segon minut de joc gràcies a una gran jugada individual d'Azhar. Quan semblava que els jugadors mataronins es posaven de nou dintre del partit, va aparèixer Corvo, de nou, per deixar les coses al seu lloc amb el 3-1. A partir d'aquí el conjunt local va jugar comodament i va aixamplar les distàncies fins al 5-1 quan faltaven sis minuts per al final. L'entrenador del Mataró va decidir sortir amb el porter jugador per intentar reduïr la distància, però van ser incapaços de marcar cap més gol.

L'equip de Gerard Florich va disputar uns darrers minuts molt complets i amb gran seriositat van acabar d'ampliar el marcador fins al definitiu 7-1. Amb aquesta victòria, l'Eternam Manresa es refà i recupera bones sensacions després de les darreres ensopegades a la lliga.

La setmana vinent l'equip manresà descansarà, ja que li tocaria viatjar a Dénia, equip retirat de la Segona Divisió B.