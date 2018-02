El MOC Camp aplegarà a Berga la flor i nata de les curses d'orientació

L'ermita de Sant Marc de cal Bassacs, al terme municipal de Gironella, va acollir la presentació oficial del MOC Camp, una de les tres vessants de la catorzena edició de la Mediterranean Open Championship. El MOC és un esdeveniment que anualment es fa en països del sud d'Europa i que aplega els millors especialistes europeus de les curses d'orientació.

El MOC Camp és una concentració dirigida a la flor i nata de les curses d'orientació, per fer entrenaments d'alta qualitat i curses preparatòries que simulen el desenvolupament d'una prova real, totes de la modalitat esprint. La concentració permet als participants preparar-se per afrontar el mundial de l'especialitat de l'estiu següent. Precisament ahir, el suís Daniel Hubmann, actual campió del món d'esprint, va manisfestar que «la temporada passada, el MOC Camp va ser un dels factors clau per guanyar l'or al mundial: Per això aquest any seré a Berga».

L'estada d'enguany es farà íntegrament en comarques de la Catalunya Central. A l'entorn de 130 especialistes en curses d'orientació es concentraran entre demà, dilluns i el proper dijous, 22 de febrer, a les instal·lacions del Càmping Berga Resort. Dilluns i dimecres faran entrenaments d'alt nivell dirigits pel suec Emil Wingstedt, tres vegades campió mundial. El dimarts els participants protagonitzaran dues curses preparatòries: al matí, a Cardona i a la tarda, a Solsona. En el darrer dia de la concentració els carrers de Berga seran l'escenari d'una prova d'entrenament dividida en tres fases: dues curses eliminatòries, que es faran al matí, i la prova decisòria, en horari de tarda. A les tres poblacions, després de la sessió per als esportistes d'elit, tots els aficionats podran participar en una prova popular al llarg del mateix circuit i utilitzant els mateixos mapes que aquests.

L'acte de presentació va ser a càrrec de Pau Llorens, director del MOC Camp i representant del Centre d'Orientació del Berguedà (COB); Gabriele Viale, president de Park World Tour Italy (PTW), empresa organitzadora; així com de David Font, president del Consell Comarcal del Berguedà. Fins a deu campions del món o medallistes al World Orienteering Championship (WOC), mundial de les curses d'orientació, seran aquests dies a la Catalunya Central per participar al MOC Camp.