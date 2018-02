Mònica Clemente salta més que mai per adjudicar-se el títol estatal absolut

«Venia al campionat a gaudir, no pas a fer una marca ni un resultat tant espectacular. Les coses han anat rodades i estic molt satisfeta i, en part, fins i tot, un xic sorpresa». Així comentava ahir el gran resultat aconseguit Mònica Clamente (21 anys) en els campionats d'Espanya absoluts d'atletisme en pista coberta que es celebren aquests dies al velòdrom Lluís Puig de València. I és que l'atleta manresana de l'Avinent CA Manresa, de 21 anys, va proclamar-se campiona estatal en el concurs de perxa amb uns espectaculars 4,31 m, una marca que també va aconseguir Malen Ruiz de Azua (Sper Amara), fet pel qual les dues saltadores van compartir el primer lloc en el podi.



«Segons el reglament, hauríem pogut fer salts de desempat, però tant la Malen com jo hem decidit compartir l'or», indicava Mònica Clemente. Aquesta millor classificació en un estatal absolut (l'any passat va ser quarta a l'aire lliure) no és l'únic èxit de la manresana aquesta temporada indoor, ja que s'havia proclamat campiona d'Espanya sub-23 i de Catalunya absoluta i també sub-23.



A banda del títol, prou meritori, encara ho és més la marca aconseguida. Els 4,31 m és el rècord d'Espanya sub-23 (ja l'havia superat en un anterior salt en el concurs d'ahir amb 4,26 m, ja que l'anterior era de 4,24 m a càrrec de Mar Sánchez el 2001) i, és clar, es tracta de l'alçada més alta aconseguida per una atleta de l'Avinent CA Manresa (l'anterior era d'ella mateixa, amb 4,15 m).



«Amb aquests 4,31 m tinc la mínima per participar en una espècie de Jocs del Mediterrani sub-23 que es fan a Itàlia aquest estiu. Per als Jocs del Mediterrani absoluts, a Tarragona, no hi ha mínima i serà per decisió de la federació espanyola qui hi vagi», va declarar ahir Mònica Clemente.





Bronze per a Cora Salas

La de Mònica Clemente no va ser l'única medalla aconseguida pels atletes de casa nostra a València. Cora Salas, del CA Igualada , es va penjar el bronze en llargada amb un millor salt de 6,20 m. Nora Taher (CAI) va ser cinquena en triple salt amb 12,86 m; Marc Sánchez (CAI) va ser vuitè en alçada amb 2,11 m; Ricard Clemente (CAM) va ocupar la cinquena plaça en perxa amb 5,02 m; i el bagenc Albert Álvarez (Atletismo Numantino) va ocupar la novena plaça, també en perxa, amb 4,87 m. Jordi Yoshinori Matsuoka (CAI) va ser sisè en llargada amb 7,39 m. Anna Asensi (CAI) i Laia Solà (CAM) no van poder classificar-se per a les semifinals dels 60 llisos, com tampoc Maria Abadal (CAI) en els 60 tanques i Marta Riera en els 200 llisos. Guillem Carner (CAI ) va quedar-se a les semifinals dels 800 llisos.La competició tindrà continuïtat avui amb Darío Sirerol (CAI) en triple salt, Paula Raul (CAM) i Marta Riera (CAM) en els 60 tanques, Sofia Zorrilla (CAM) en alçada, Ainhoa Martínez (CAM) en pes, Marina Guerrero (CAM) en els 1.500 llisos i Anna Asensi (CAI) en els 200 llisos.