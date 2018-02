El segon Raid Maqui de BTT es presenta emfatitzant el seu vessant més solidari

Les dependències del Club de Fitness Cube van acollir, la vesprada de divendres, l'acte de presentació de la segona edició de la Raid Maqui de BTT, una duríssima prova d'ultramarató en bicicleta de muntanya de caràcter no competitiu que el proper diumenge 26 de maig recorrerà 130 km de corriols i trialeres bagenques de viles com Castellnou de Bages, Artés o Calders, a més d'endinsar-se fins a senders adscrits al municipi de Moià.

El Raid Maqui és l'evolució de la Terra de Maquis, la prova d'ultraresistència en bicicleta de muntanya més reputada de la Catalunya Central. De caràcter bianual, el Club Esportiu Outcat li ha dotat d'un tarannà estrictamentparticipatiu, maximitzant-ne els aspectes més lúdics i festius.

Tal com van exposar en l'acte de presentació Raül Montfort i Pere Alastrué, president i vicepresident del club organitzador, l'edició d'enguany destaca per la seva duresa, a causa de la tipologia de les trialeres per on transcorrerà.



Un circuit més dur, lent i atractiu

«El raid d'enguany serà més dur i més lent que el del 2016, però també més atractiu. Almenys un 78 % del recorregut discorrerà per corriols o trialeres», va remarcar Raúl Montfort.

La prova és desenvoluparà el diumenge 26 de maig. Una de les condicions sine qua non per prendre-hi part és inscriure's i fer tot el recorregut amb una parella ciclista, una disposició que busca «fomentar la creació de vincles entre els ciclistes». Alhora, com en la primera edició, el circuit estarà farcit de sorpreses per afavorir «l'avituallament psicològic dels participants», va certificar Montfort. Una vegada completat el recorregut, els ciclistes gaudiran d'un ampli ventall de serveis, com una barra lliure chill out. Alhora, per primera vegada, es farà una cursa adreçada als més joves, la Minimaquis, en col·laboració amb l'escola de ciclisme Bike Kids. El període d'inscripcions s'obrirà demà, dilluns, a les deu en punt de la nit. Per tramitar-les, els interessats s'han d'adreçar al lloc web www.raidmaqui.com.



Bicicletes solidàries i Àlex Roca

Prèviament a la presentació dels detalls de la cursa, el Club Esportiu Outcat va palesar el seu tarannà solidari. En primer lloc, va donar la paraula a Ot Pi. L'excampió del món de bike trial va presentar a la vuitanena de persones presents a la sala el projecte solidari de la fundació Bicicletes sense Fronteres. Aquesta entitat reaporfita bicicletes en desús per oferir un mitjà de transport amb què poder anar a l'escola als infants de l'entorn de la ciutat senegalesa de Palmarin. Tot seguit, el ciclista Àlex Roca, que pateix una paràlisi cerebral que comporta una discapacitat física del 76 %, va exposar el seu exemple de superació. Les seves proeses esportives poden seguir-se al compte d'Instagram @alexroca91.