«Al tercer període hem pogut tornar a ser nosaltres»

Aleix Duran es va esgargamellar molt durant el partit i es notava al final, sobretot per superar una primera meitat en què l'equip havia rebut 53 punts. Al final, però, es va mostrar satisfet de la reacció del seu equip, sobretot en un tercer quart en què «hem tornat a ser nosaltres».

Duran va explicar que «tota la setmana no sabíem contra qui jugaríem, i avui, quan hem arribat, hem trobat algunes sorpreses. Sabíem que jugaríem contra talent, i aquest talent se l'ha de parar amb duresa i força, però al primer quart hem comès les faltes malament. Sempre arribàvem un segon tard i això ens ha perjudicat perquè ells anotaven. Al segon quart ho hem millorat, però aleshores alguns dels seus homes han entrat en ratxa, com ara Sergi Martínez. D'això n'hem parlat a la mitja part, i al tercer quart ja hem tornat a ser nosaltres. Ens ha costat d'augmentar la diferència pel desequilibrat criteri arbitral. Anotàvem, però ells anaven sempre a la línia de tirs lliures. Afortunadament, però, hem obert una escletxa que hem pogut gestionar fins al final del partit».

El fet de gastar tantes faltes personals «no em preocupa pel fet de fer-les, sinó més aviat perquè no les hem fet bé. Fèiem falta perquè arribàvem tard a la jugada, i això no està bé. N'hem parlat i ho hem millorat». De tota manera, Duran també va voler destacar «la gran millora que hem fet en atac. Ara ens passem molt millor la pilota i trobem posicions de tir». El fet d'haver rebut tants punts en els dos darrers partits «no em preocupa, perquè és un tema de ratio entre els atacs que es fan i els punts anotats. Evidentment, m'agradaria fer-ne sempre 103 i que ens fessin els que ens feien al principi, però estic content de com ho ha gestionat l'equip».



Lundberg jugarà diumenge

Aleix Duran també va revelar que Gabriel Lundberg, que anirà amb la selecció danesa a jugar partits de classificació per a l'europeu, podrà jugar diumenge que ve davant de l'Iberostar Palma. «Només té un partit amb la selecció i es perdrà entrenaments, però ja veurem com arriba. De tota manera, els companys el coneixen millor i esperem que torni bé».