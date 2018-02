El Cadí la Seu s'apunta contra el Zamarat un triomf fàcil i a mig gas

El Cadí va complir el tràmit del Quesos el Pastor sense ensurts. I a mig gas. Les urgellenques en van tenir prou amb jugar a ratxes després de sobreposar-se a un inici molt fluix per derrotar a un conjunt molt limitat de forces i de recursos i que, a més, abans d'acabar el primer quart, la nova incorporació de les castellanes, Nicole Michael, va patir un fort cop a l'espatlla que ja no li va permetre tornar a jugar.

Les noies de la Seu es van veure superades a l'inici per l'empenta del Zamarat. Però a poc a poc van anar agafant el to i van aconseguir equilibrar el marcador amb dos triples consecutius de Mehryn Kraker. A partir del moment en què el Cadí va passar al davant abans no s'acabés el primer quart, la feina ja va ser, només, la d'ampliar les diferències. Amb Georgina Bahí amb més ritme i més entonada, les adversàries sols responien amb Gisela Vega, pràcticament.

Abans del descans ja eren deu els punts de marge que tenia el Cadí. I seria just a l'inici del tercer quart quan les urgellenques matarien el partit. Un parcial de 7-0 amb Yurena Díaz com a protagonista va liquidar el matx. A partir de llavors, les urgellenques van tenir el control del partit. Anirien gestionant tant les diferències (van arribar a ser de 18 punts, 49-31) com el ritme de joc. En algun moment va semblar que les zamoranes es podrien animar, però mai no reduirien els marges dels 11 punts. I això va ser decisiu de totes passades.

Ainhoa López va agafar les regnes del Zamarat davant un Cadí que estava clar que ja anava xano-xano pensant que dimecres té un altre duel. I no pas fàcil. Toca desplaçament a Saragossa per jugar contra un dels equips potents del campionat i que ja té pràticament assegurada la presència als play-off. D'aquí que les urgellenques juguessin a ràfegues. Ara un bàsquet d'Oma, ara un altre de Bahí, o potser de Richards. Tot plegat per assegurar un triomf clar.