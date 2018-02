Dues dianes de Nahuel donen un valuós triomf al Barça B a Lugo

El Barça B va fer un pas més cap a la permanència en imposar-se al camp del Lugo, on va ser molt superior, sobretot a la segona part. Nahuel, amb dos gols en dues grans jugades, va ser el protagonista de la remuntada. Primer va marcar el Lugo, al minut 17 (Chuli), i al llarg de tota la primera part els blaugrana no van poder empatar. Va ser a la represa quan el Barça B va mostrar-se molt superior al seu rival. Ben aviat, al minut 50, Nahuel va fer el primer gol amb una rematada dins de l'àrea, després de rebre una passada de Cucurella. I al minut 70 donava els tres punts al seu equip en superar el porter Juan Carlos en un cara a cara en una acció iniciada per Carmona.