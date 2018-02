La falta d'idees i encert en el tir provoca una nova derrota de l'Igualada a la seva pista

El Club Bàsquet Igualada va encaixar una nova derrota a la seva pista, en aquesta ocasió davant un rival directe, el Recambios Gaudí Mollet, que es va imposar per un resultat final de 74-80.

Els visitants van aprofitar la poca agressivitat defensiva local per agafar el ritme del duel i els avantatges inicials en el marcador, que al final del primer quart reflectia un 16-19. En el segon període, els igualadins van reaccionar i, amb un atac vertical i una defensa ajustada, van aconseguir remuntar i arribar a la mitja part de l'enfrontament amb deu punts de marge (41-31).

En la segona meitat, el conjunt de Mollet del Vallès va posar en pràctica diverses alternatives defensives que van provocar un curtcircuit a l'atac local. Tot i això, els anoiencs es mantenien quatre punts per sobre al final del tercer quart (60-56). En els deu darrers minuts la tònica va ser pràcticament la mateixa, però l'Igualada va aconseguir arribar a un final anivellat. En aquest no van tenir ni idees ni encert, i els visitants ho van aprofitar per endur-se una victòria molt treballada.